FdI: nuovi marciapiedi Centocelle è vittoria Daniele, bambino con disabilità (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – “Il rifacimento dei marciapiedi di via Girolamo Cocconi nel quartiere Centocelle, gravemente dissestati anche dalle radici degli alberi, e’ la risposta che ogni cittadino si aspetta in ogni parte della citta’, specie laddove questi luoghi vengono percorsi da persone con disabilita’”. “Ringraziamo l’Amministrazione che ha raccolto l’appello lanciato al Sindaco dal papa’ di Daniele, il bambino 11enne costretto sulla sedia a rotelle con difficolta’ a raggiungere la scuola situata poco piu’ avanti, e che noi di Fratelli d’Italia avevamo tempestivamente rilanciato anche con una specifica interrogazione”. “Grazie a tali lavori, che rappresentano una vittoria soprattutto per Daniele, verra’ consentito ai cittadini di transitare in sicurezza, specie a coloro che hanno delle difficolta’ ... romadailynews

