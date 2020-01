Favre entusiasta: «Haaland ha portato gioia e gol» – VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa dell’impatto avuto da Haaland in giallonero Il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha parlato in conferenza stampa del clamoroso impatto avuto da Haaland in Bundesliga. Il norvegese ha segnato una tripletta all’esordio contro l’Augsburg. Queste le parole di Favre. «Haaland ha impressionato tutti anche per come si allena. Parliamo di un giocatore che dà sempre tutto. Vuole sempre vincere e si arrabbia tantissimo quando sbaglia un gol». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

