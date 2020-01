Faraone: " Noi di Italia viva isolati? Gli alleati rinsaviscano" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Una cosa è chiara: così com'è la riforma Bonafede apre profili di incostituzionalità ed è ispirata dal puro populismo giudiziario che penalizza le vittime”. È netto il giudizio del senatore di Italia viva Davide Faraone in un'intervista al Corriere della Sera, perché – spiega – “Non può esserci il paradosso dei condannati sine die. E nel ricordare il “caso Tortora”, aggiunge: “Si sa come è finita”. Secondo il senatore renziano, in tema di giustizia “dovremmo occuparci, di accelerare i processi” perché solo così “non ci sarebbe più alcuna prescrizione”. Mentre, invece, “si agisce al contrario”, cosicché “intanto si rendono infiniti i processi e poi si vede”. Un modo di fare che lui considera “una follia”. Quanto a Italia viva, Faraone ricorda che “noi di Italia viva siamo gli unici coerenti, non votiamo con il centrodestra” mentre “la Lega dopo aver fatto il pasticcio con i Cinque ... agi

