Facebook, per il manager Clegg i social aiutano le imprese. Ma il suo discorso punta ad altro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le app di Facebook – Facebook, Instagram, Messenger e Whatsapp – hanno contribuito a consentire a 25 milioni di imprese europee di generare, nel solo 2019, un fatturato di circa 208 miliardi di euro, il che significherebbe circa 3,1 milioni di posti di lavoro. Sono i numeri che rimbalzano da una ricerca commissionata – ed è bene dirlo subito – dalla stessa Facebook alla Copenhagen Economics e che Nick Clegg, vicepresidente Global affairs and communications, uno dei manager più influenti del gigante di Menlo Park ed ex vicepremier inglese nel governo guidato da David Cameron, ha commentato ieri 21 gennaio durante un incontro alla Luiss. I numeri – a quanto si riferisce nello studio, risultato di una ricerca condotta su un campione di 7700 imprese europee – si limitano a confermare e dimensionare un fatto noto e incontrovertibile: l’impatto dei servizi erogati da Facebook sull’economia ... ilfattoquotidiano

Mov5Stelle : Hanno sottratto allo Stato centinaia di milioni l’anno e protetto il proprio giro d’affari a spese degli automobili… - Mov5Stelle : L’Italia è il Paese che ha più subito in Europa la crisi migratoria degli ultimi 10 anni, in particolare da quando… - virginiaraggi : Avviare il nuovo servizio mense nelle scuole è stato un grande traguardo per Roma. Abbiamo così messo fine alle con… -