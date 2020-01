Ex portiere di Serie A commuove: “ho deciso di ritirarmi, addio al mio miglior amico” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Stefano Sorrentino è stato uno dei portieri più forti italiani, l’estremo difensore si è tolto sempre grandi soddisfazioni indossando le maglie di Torino, Chievo e Palermo tra le più significative. Dopo l’esperienza con i gialloblu si è svincolato ma non ha trovato un progetto stuzzicante per rimettersi in gioco, la decisione del calciatore è stata quella di dire addio al mondo del calcio. Ecco la lettera commovente pubblicata su Instagram: “Ho deciso di dire addio al calcio giocato. addio al mio miglior amico che per anni ho protetto tra le mie braccia con grinta e orgoglio, con quegli occhi di un bambino diventati negli anni occhi delle tigre. È incredibile dove può portarti la forza di un sogno: giocare contro Messi o a parare un rigore a Ronaldo. Grazie, grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo sogno. Grazie alla mia famiglia, mia moglie ... calcioweb.eu

