Ex on the beach Italia: la prima puntata in diretta (Di giovedì 23 gennaio 2020) live placement Ex on the beach Italia è un docu-reality di MTV, condotto da Cecilia Rodriguez e da Ignazio Moser, in onda ogni mercoledì sera, a partire dalle ore 22:50.Ex on the beach Italia: le anticipazioni della prima puntataEx on the beach Italia: la prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 22 gennaio 2020 22:40. blogo

mtvitalia : Dentro ogni gatta morta... Abbiamo il primo detto della nuova stagione di Ex on the beach ?? #MTVEX - alebadials : RT @mtvitalia: Pronti per la prima puntata di Ex on the beach Italia? Manca pochissimo, ci vediamo alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streami… - fasciaprotetta : #exonthebeachitalia LE PRIME FOTO HOT!!! -