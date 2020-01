Ex on the Beach Italia 2: la nuova stagione arriva stasera su Mtv! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Da stasera Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser conducono la seconda stagione di Ex On The Beach: appuntamento ogni martedì alle 22:50 su Mtv! Dopo il successo della passata edizione, al via da stasera su MTV la seconda stagione di Ex on the Beach Italia che ha deciso di puntare su un'inedita coppia alla conduzione: lo show più piccante della TV merita due conduttori all'altezza, come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia più chiacchierata d'Italia - per la prima volta insieme alla conduzione - debutta a gennaio su MTV, il brand iconico di ViacomCBS Networks Italia (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) per presentare i nuovi attraenti single che si ritroveranno a fare i conti col loro passato. A ... movieplayer

RobieC1 : Oggi amici voglio parlarvi di Spagna, ma non della nazione. Bensì di una grande artista ivanaspagnaofficial con la… - clavryfray : cecilia rodriguez e ignazio moser che presentano ex on the beach al posto di elettra - blogtivvu : Ex On The Beach Italia 2, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: concorrenti -