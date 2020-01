Eternals: Richard Madden in volo nelle nuove foto dal set e la reunion con Kit Harington (Di giovedì 23 gennaio 2020) Richard Madden è stato fotografato sul set di The Eternals per realizzare delle scene d'azione e ha trascorso del tempo con Kit Harington. Eternals arriverà prossimamente nei cinema e le nuove foto dal set mostrano Richard Madden in volo e una piccola reunion con Kit Harington, con cui ha recitato nella prima stagione della serie Il Trono di Spade. Le immagini condivise online regalano infatti qualche anticipazione riguardante una sequenza in cui Ikaris è in volo. Tra le pagine dei fumetti Marvel da cui è tratto Eternals il personaggio affidato a Richard Madden ha tra i suoi poteri quello di volare. Sul set del lungometraggio diretto da Chloe Zhao era impegnato anche Kit Harington, alle prese con alcuni ciak accanto a Gemma Chan. ... movieplayer

