Espulso perché vicino a Isis e pericoloso: marocchino torna in patria (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Federico Garau Il 40enne viveva in Italia da 18 anni e risiedeva a Terni, dove aveva costruito una famiglia composta da moglie e 3 figli minorenni: su uno di questi stava già iniziando un'opera di indottrinamento Ritenuto un potenziale pericolo per la sicurezza nazionale, visti i suoi legami, il sostegno ed il proselitismo svolto a beneficio dell'Isis, è stato scortato dagli uomini della polizia di Stato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino, quindi Espulso ed imbarcato su un volo di sola andata diretto a Casablanca per fare definitivamente ritorno in patria. Ad essere allontanato dal nostro Paese durante la giornata dello scorso lunedì 20 gennaio, tramite decreto firmato dal ministro dell'Interno per "motivi di sicurezza dello Stato", è un 40enne di nazionalità marocchina residente a Terni da oltre 18 anni. In Italia si era sposato ed aveva costruito una famiglia composta ... ilgiornale

