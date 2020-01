Esclusivo TPI, parla la signora che ha portato Salvini dal tunisino: “È stata la Lega a contattarmi” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dall’inviata di TPI a Bologna Marta Vigneri – Anna Rita Biagini è la donna bolognese del quartiere Pilastro che nella serata di ieri, martedì 21 gennaio, ha condotto il leader della Lega Matteo Salvini per mostrargli dove abita un presunto spacciatore di droga, un 17enne tunisino. Non vuole farsi filmare in video. “Non ho portato io Salvini, alcuni esponenti della Lega ieri mattina mi hanno contattato chiedendomi di indicare loro dove abitano gli spacciatori della zona e io gliel’ho semplicemente detto”, spiega. “Sapevano che ho foto di queste persone che spacciano, che ho già fatto avere alla polizia e ai carabinieri”. Il ragazzo dice che non è vero che spaccia? “Mi dica lei come fa un ragazzino che va a scuola e che ha un padre che lavora come corriere a vestire con abiti firmati e a indossare catene e orologio d’oro e a ... tpi

