‘Escile…’: Francesca Cipriani si slaccia il costume e rimane a seno scoperto, delirio sul web [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Francesca Cipriani e il successo a La Pupa e il Secchione e viceversa Francesca Cipriani è una delle protagoniste de La Pupa e il Secchione e viceversa, il programma del martedì sera di Italia 1 condotto insieme a Paolo Ruffini. La giunonica abruzzese nella terza puntata ha fatto divertire il pubblico grazie al siparietto della piscina. In pratica l’ex gieffina era in costume e doveva infilarsi all’interno della vasca. Ma per la donna l’acqua aveva una temperatura bassa mettendo in scena una gag che è diventata virale sul web. Ma qualche ora prima l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi aveva rilasciato un’intervista parlando delle attuali Pupe. L’opinionista ha detto che lei all’epoca era più svampita e addirittura si fece arrestare dalla Polizia per aver fatto il bagno nella Fontana di Trevi. Lo scatto bollente su Instagram Qualche settimana ... kontrokultura

