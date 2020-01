Emilia Romagna, Paolo Becchi svela la tattica di Salvini: "Sarà la vittoria delle periferie contro il centro" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Paolo Becchi condivide ai microfoni di Radio Radio la sua analisi sul voto del 26 gennaio in Emilia Romagna. Per l'editorialista di Libero è chiaro che Matteo Salvini stia vincendo la partita dal punto di vista della tattica: "Sta unendo con successo aspetti nazionali con aspetti locali in un voto n liberoquotidiano

matteosalvinimi : Scriveva 'Io sto con Bonaccini', adesso sta agli arresti domiciliari. Capito i buonisti?!? Quelli della Bologna ben… - matteosalvinimi : 'Se domenica perdiamo in Emilia-Romagna ci saranno problemi'. Ma quanto hanno paura a sinistra??????? Mandiamoli a cas… - matteosalvinimi : ?? Piazza piena a San Giovanni in Persiceto!!! Trovare così tanta gente un lunedì pomeriggio mi dice una cosa: quest… -