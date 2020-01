Emilia Romagna, il padre di Lucia Borgonzoni sostiene Bonaccini “E’ bugia che con parlo con mia figlia da quando aveva cinque anni” e su Salvini “quanto vedo quel panzone mi chiedo se ha pagato i diritti a Antonio Albanese” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Su Radio24 è intervenuto il padre di Lucia Borgonzoni, l’architetto Giambattista Borgonzoni che ha ancora una volta dichiarato che non voterà la figlia ma Bonaccini. L’architetto bolognese ha anche detto che se a vincere in Emilia sarà sua figlia sarà il primo a farle gli auguri. Poi cerca di fare alcune precisazioni sul suo rapporto con la figlia Lucia: “Se avete occasione di sentire mia figlia Lucia, ditele semplicemente che dovrebbe provare un po’ di umana vergogna nel raccontare balle, del tipo che non ci parliamo da quando lei aveva cinque anni. È assolutamente falso, una bugia sesquipedale. E’ proprio una falsità a livello documentale ed è dimostrabile. Se Lucia vincerà le elezioni regionali, cosa più che possibile, il mio sarà uno dei primi telegrammi. Non c’è problema”. Giambattista Borgonzoni ai microfoni de LaZanzara attacca violentemente Salvini: “Quando vedo il ... baritalianews

