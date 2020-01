Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ritorno di fiamma? Beccati in hotel [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Di recente pare che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore abbiano riallacciato i rapporti. Dopo la separazione infatti i due ex coniugi hanno ritrovato un certo equilibrio. Una sintonia riacquistata per il bene del piccolo Nathan Falco, ma anche per la solidarietà che negli ultimi giorni l’imprenditore ha dimostrato nei confronti della madre di suo figlio. Elisabetta Gregoraci infatti nelle ultime settimane è stata coinvolta in uno scandalo con la produzione di Sanremo. Pare infatti, secondo quanto ha riferito la stessa showgirl, che la redazione de L’Altro Festival, nella persona specifica di Nicola Savino, abbia detto “No” alla presenza della presentatrice, per via del credo politico dell’ex marito Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ancora insieme Nel concitato botta e risposta mediatico, tra Elisabetta Gregoraci e Nicola ... velvetgossip

