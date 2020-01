Elezioni in Emilia Romagna 2020: i risultati nello speciale diretta video TPI (Di mercoledì 22 gennaio 2020) speciale Elezioni in Emilia Romagna 2020: i risultati nella diretta di TPI Mancano quattro giorni alle Elezioni regionali in Emilia Romagna, un voto dall’importanza nazionale. Domenica 26 gennaio le urne sono aperte per l’Emilia e per la Calabria. TPI seguirà gli exit poll e i risultati delle Elezioni Regionali 2020 con uno speciale in diretta sulla pagina FB e sul sito dalle 22 alle 3 di notte. Dopo le Elezioni in Umbria di ottobre 2019 quelli di domenica sono due appuntamenti elettorali molto importanti, che rappresentano un vero e proprio banco di prova per le forze di maggioranza (M5s e Pd). speciale Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria su TPI Seguiteci nella maratona: cinque ore circa di live in diretta video dalla redazione di The Post Internazionale con ospiti, collegamenti, commenti per i risultati in diretta delle Elezioni Emilia Romagna. A condurre ... tpi

GabriGiammanco : Pd e M5S annunciano da settimane che voteranno per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini e oggi, te… - CottarelliCPI : Anche oggi mi muovo in treno, questa volta in direzione Emilia Romagna, per presentare Pachidermi e Pappagalli a Bo… - LegaSalvini : SCONTRO IN EMILIA ROMAGNA: 'PD COME CETTO LA QUALUNQUE. PROMETTE QUALSIASI COSA' #BorgonzoniPresidente… -