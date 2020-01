Elezioni Emilia-Romagna, TPI intervista Bonaccini: “Domenica sarà una bella notte, Salvini il 27 torna a casa” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Elezioni Emilia-Romagna, TPI intervista Stefano Bonaccini Il direttore di TPI, Giulio Gambino, intervista Stefano Bonaccini, candidato del centrosinistra alle Elezioni regionali dell’Emilia-Romagna, in programma domenica 26 gennaio 2020. L’appuntamento è molto atteso anche a livello nazionale: dall’esito del voto potrebbe dipendere la tenuta del governo. Abbiamo chiesto in diverse occasioni un’intervista anche alla candidata di centrodestra Lucia Borgonzoni, ma non ha mai risposto. Bonaccini, fiducioso per domenica? Siamo fiduciosi perché crediamo che, accanto a tante cose di buon governo che ci vengono riconosciute anche dagli elettori di Lega e Cinque Stelle, abbiamo messo in campo un programma che punta a migliorare questa regione: a riportare la piena occupazione, a ridurre ulteriormente i tempi di attesa nei Pronti Soccorso. In campagna elettorale ... tpi

