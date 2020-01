Elezioni Emilia Romagna, Chiara e Giulia raccontano: “Coperte di sputi e spinte perché siamo del PD” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Chiara Pederzini e Giulia Mancuso, due ragazze di 21 e 22 anni tesserate con i Giovani Democratici, stamattina stavano facendo campagna elettorale per Stefano Bonaccini quando sono state aggredite da un uomo di 70, 75 anni. Chiara, in particolare, è stata coperta di insulti, sputi e infine spinta con violenza fuori dall'androne di un palazzo. Nella colluttazione la sua gamba è rimasta incastrata nella porta e ha dovuto recarsi al pronto soccorso. Il PD: "Colpa del pesante clima di odio e tensione in cui è finita la politica italiana". fanpage

