Elettra Lamborghini ritrova un oggetto di grande valore: la rivelazione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Elettra Lamborghini ha finalmente ritrovato un oggetto di grande valore e a lei molto caro: ecco cos’è rivelato la cantante su Instagram Elettra Lamborghini, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.instagram.com/ElettramiuraLamborghini/?hl=it) Elettra Lamborghini, nota cantante ed ereditiera, ha deciso di condividere con i suoi tanti su follower Instagram il ritrovamento di un oggetto di importante valore affettivo (e anche economico) che temeva di aver perso per sempre: ecco di cosa si tratta. Con una tenerissima stories sulla sua pagina social, Elettra ha raccontato che circa un anno fa aveva perso un preziosismo anello regalatogli da suo padre. Dopo averlo cercato per 365 giorni in vano, l’anello è “apparso magicamente” in una delle sue borse. La felicità della Lamborghini è stata immensa e sulla sua pagina Instagram ha ... chenews

