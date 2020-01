Eletta in Grecia la prima donna presidente della Repubblica (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Grecia ha eletto Ekaterini Sakellaropoulou come nuovo presidente della Repubblica. Ha ottenuto il via libera del Parlamento con larga maggioranza. Sakellaropoulou, 63 anni, giudice, da quattro anni è a capo del massimo tribunale amministrativo della Grecia, il Consiglio di Stato. E’ la prima volta per il paese ellenico Svolta storica per la Grecia che … L'articolo Eletta in Grecia la prima donna presidente della Repubblica proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

