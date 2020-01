Elena Morali Instagram, irresistibile a bordo piscina: «Lato B a dir poco perfetto!» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La bellissima Elena Morali su Instagram ha deciso di migliorare la giornata dei suoi ammiratoti postando una sua foto decisamente intrigante a bordo piscina. La ragazza ha descritto così il suo post: «Sfoggiamo l’ultimo costume della stagione, poi tornerò alle foto più sobrie, promesso!» Una promessa che non è piaciuta per niente ai followers, i quali vorrebbero vedere l’affascinate Elena in bikini tutti i giorni. Le sue curve da sballo non passano di certo inosservate. La showgirl ha un fisico talmente perfetto che sembra davvero scolpito nel marmo. Il post è piaciuto tantissimo ai suoi seguaci, i quali lo hanno invaso di like e commenti. Leggi anche –> Elena Morali Instagram, sensuale in bianco e nero: décolleté strizzato nel bustino Elena Morali Instagram: irresistibile a bordo piscina La bellissima Elena Morali su Instagram continua ogni giorno a fare strage di cuori ... urbanpost

