È salito a nove il bilancio delle persone morte in Cina a causa del nuovo coronavirus (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È salito a nove il bilancio delle persone morte in Cina a causa del nuovo coronavirus identificato nel paese e ci sono 440 casi di infezioni segnalati in 13 diverse province. Lo ha fatto sapere la Commissione sanitaria nazionale cinese ilpost

