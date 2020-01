Don Matteo 12, il ritorno del Capitano Tommasi (Video esclusivo Blogo) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tra le numerose guest-star presenti in Don Matteo 12 la più attesa è lui, il Capitano Tommasi. Colui che, per cinque stagioni (dalla sesta alla decima) ha battibeccato con il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) ma ha anche trovato l'amore, sposandosi prima con Patrizia (Pamela Saino) e poi, rimasto vedovo, con Lia (Nadir Caselli). Ma che fine ha fatto Tommasi? La risposta l'avremo nel terzo episodio della stagione, in onda domani, 23 gennaio 2020, su Raiuno, di cui Blogo vi propone in alto, una clip in esclusiva.Nell'episodio "Ricordati di santificare le feste", ci saranno infatti tre graditissimi ritorni per i fan della fiction con Terence Hill: rivedremo, infatti, proprio Tommasi, interpretato da Simone Montedoro, accompagnato da Lia e dal Pm Bianca Venezia (Giorgia Surina). Don Matteo 12, ecco le guest-star Don ... blogo

