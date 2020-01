Don Matteo 12 anticipazioni, Simona Cavallari confessa: “Avrei voluto…” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) anticipazioni Don Matteo 12: Simona Cavallari fa una confessione intima Simona Cavallari sarà protagonista della terza puntata di Don Matteo 12, in onda domani sera su Rai1. L’attrice ha ripercorso sulle pagine del settimanale Vero Tv la sua carriera, iniziata da giovanissima, ammettendo però sulla sua vita professionale: “Ha anche sottratto tanto alla mia vita, non ho finito gli studi ad esempio. Avrei voluto laurearmi in psicologia. Sono cresciuta in fretta … L’impatto con questo ambiente non è stato semplice”. Simona Cavallari ha sottolineato però che il mestiere di attrice le ha permesso di “fare viaggi meravigliosi” e lavorare accanto a Terence Hill in Don Matteo 12 è stato un arricchimento personale importante. “Trovare in questo mondo una persona autentica come lui è un grande privilegio”, ha ammesso. L’attrice ha ... lanostratv

