Disney+ arriva in Italia una settimana prima: streaming al via il 24 marzo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il nuovo servizio che riunisce i mondi creativi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, avrebbe dovuto debuttare da noi il 31 marzo, invece anticipa di 7 giorni. Ecco i titoli originali e gli inediti annunciati Alzi la mano chi sta facendo il conto alla rovescia per il debutto di Disney+, la piattaforma di streaming firmata Disney – che ne conterrà tutti i grandi marchi tra cui Pixar, Marvel, Star Wars, e National Geographic – in arrivo anche in Italia in primavera. Be’, buone notizie: seppure di poco, la data di lancio del servizio è stata anticipata. Anziché sbarcare sui nostri dispositivi il 31 marzo, Disney+ arriverà il 24 marzo. Prezzi e Paesi Quella di Disney+ (già attivo in Usa, Canada, Olanda, Puerto Rico, Australia e Nuova Zelanda) è una scalata internazionale in piena regola, che investirà anche l’Europa in diversi scaglioni: Italia, ... limemagazine.eu

