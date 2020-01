Diodato, nuovo album: quando esce, canzoni e anticipazioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Diodato, nuovo album: quando esce, canzoni e anticipazioni È nato ad Aosta, è cresciuto a Taranto e vive a Roma: queste, in breve, le note biografiche di Antonio Diodato, meglio conosciuto semplicemente come Diodato, cantautore che farà parte dei 33 artisti in lizza per il Festival di Sanremo, che avrà luogo dal 4 all’8 febbraio, con il brano Fai Rumore. Questa canzone sarà contenuta in Che Vita Meravigliosa, nuovo disco disponibile a breve. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Diodato, a Sanremo con Fai Rumore Dopo un’attesa di tre anni, è in arrivo il 14 Febbraio il quarto album di Diodato, Che Vita Meravigliosa. Il cantautore l’aveva anticipato quando ancora non era ufficiale la sua partecipazione al Festival, il 19 Dicembre scorso. La data di uscita faceva supporre la sua presenza a Sanremo e così è stato: l’artista sarà tra i Big della ... termometropolitico

