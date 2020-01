Dimissioni Di Maio da leader M5S, le reazioni. Salvini: “Governo è finito”, Zingaretti: “Tempo di scelte” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dimissioni Di Maio da leader M5S, le reazioni di Salvini e Zingaretti Non tardano ad arrivare le prime reazioni del mondo politico italiano alla notizia delle Dimissioni del leader del M5S Luigi Di Maio, arrivate nel pomeriggio di oggi: tra i primi a commentare ci sono soprattutto il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il suo omologo del Pd, Nicola Zingaretti, A pochi minuti dal termine della conferenza stampa, dal Tempio di Adriano di Roma, in cui Di Maio ha ufficializzato il suo passo indietro, Salvini ha diramato un duro comunicato: “Di Maio abbandona la guida dei 5 Stelle al tracollo, Zingaretti annuncia lo scioglimento del PD, Renzi litiga con tutti. Il governo è finito”. Nel primo pomeriggio, invece, il segretario del Carroccio si era schierato contro il fondatore del M5S, Beppe Grillo: “Non do colpe a Di Maio – aveva detto – ma al signor Grillo, ... tpi

Dimissioni dal M5S - il gesto simbolico di Di Maio : “Mi tolgo la cravatta”. E cita Mariarosa Schiaffino : Dimissioni dal M5S, il gesto simbolico di Di Maio : “Mi tolgo la cravatta” | VIDEO Luigi Di Maio ha da qualche minuto ufficializzato le Dimissioni da leader politico del M5S: è ancora sul palco del Tempio di Adriano di Roma – dove sono stati presentati i nuovi facilitatori organizzativi del Movimento – e all’improvviso sorride: “Per me – dice alla platea – la cravatta ha sempre ...

Vito Crimi - chi è il reggente del Movimento 5 Stelle dopo le Dimissioni di Di Maio da capo politico : Vito Crimi , chi è il reggente del Movimento 5 Stelle dopo le dimissioni di Di Maio da capo politico Vito Crimi è il nuovo reggente alla guida del Movimento 5 Stelle dopo la decisione di Luigi Di Maio di dimettersi da capo politico dei grillini. A lui spetta ora il compito di traghettare il Movimento fino a marzo 2020, quando si terranno gli Stati Generali. Ma chi è Vito Crimi ? Ecco la carriera e la vita politica del nuovo reggente del M5s. Vito ...

Luigi Di Maio ufficializza le Dimissioni da capo politico del M5s : Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio annuncia le dimissioni : “È finita un’era ma io non mollo”. È arrivata al termine l’esperienza di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle. Le dimissioni da capo politico sono state ufficializza te in occasione della presentazione dei facilitatori regionali al Tempio di Adriano, a Roma. Luigi Di Maio Movimento 5 Stelle, le dimissioni di Luigi Di Maio da capo ...

Dimissioni di Luigi Di Maio - Di Battista - Patuanelli e (pochi) altri : le possibili alternative : Se non puoi deporre un leader, puoi proporne un affiancamento, nella forma di cordone sanitario. È quello che hanno fatto finora gli avversari di Luigi Di Maio . Lo scrive il Corriere della sera in edicola mercoledì 22 gennaio. La mossa del capo politico potrebbe rimettere in gioco tutto. Gli Stati

Le Dimissioni di Di Maio : "Ho iniziato a scrivere questo discorso un mese fa - si chiude un'era" : Via la cravatta: Di Maio si dimette da capo politico del Movimento 5 stelle rivendicando il percorso di transizione iniziato ...

Di Maio Dimissioni - il discorso : «Terminato il mio compito - M5S da rifondare» : Luigi Di Maio in questi minuti sta parlando davanti ai facilitatori, annunciando le sue dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle. «Il Movimento si deve rifondare» , inizia così Di Maio , ricordando la storia personale quando nel 2013, a soli 26 anni, è arrivato a Montecitorio con la pattuglia pentastellata di neofiti della politica ed è subito stato eletto vicepresidente della Camera dei Deputati. Di Maio : «Mi fido di voi, mi fido di ...

Dalle stelle alle Dimissioni . La parabola di Luigi Di Maio in dieci foto : Luigi Di Maio si è dimesso dal ruolo di capo politico del Movimento cinque stelle . La decisione giunge a pochi giorni D alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria e apre una nuova stagione del movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Un Movimento che “ Luigi da Pomigliano”

Dimissioni Di Maio parla ai “Facilitatori” : «E’ terminato il mio compito - Movimento da rifondare» : Luigi Di Maio in questi minuti sta parla ndo davanti ai facilitatori, annunciando le sue Dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle. «Il Movimento si deve rifondare» , inizia così Di Maio , ricordando la storia personale quando nel 2013, a soli 26 anni, è arrivato a Montecitorio con la pattuglia pentastellata di neofiti della politica ed è subito stato eletto vicepresidente della Camera dei Deputati. Di Maio : «Mi fido di voi, mi fido di ...

Di Maio - ufficiali le Dimissioni da leader politico M5S : “Mi fido di chi verrà dopo di me” : Di Maio , dimissioni da leader M5S Luigi Di Maio ha rassegnato le dimissioni ufficiali da capo politico del M5S: l’annuncio, nell’aria dalla mattina di oggi, mercoledì 22 gennaio, è stato dato dallo stesso ministro degli Esteri poco dopo le 17, durante un evento del Movimento Cinque Stelle al Tempio di Adriano, a Roma. “Oggi si chiude un’era, è giunto il momento di rifondarsi”, ha dichiarato l’ormai ex leader ...

Di Maio annuncia le Dimissioni : “Arrivato il momento di rifondarsi - ma governo vada avanti. Mi fido di chi verrà dopo di me” : Applausi. Molto passato e altrettanto futuro. E messaggi chiari a chi, dall’interno del Movimento, ne ha minato la leadership. Luigi Di Maio sale sul palco del teatro Adriano di Roma poco prima delle 18. È emozionato, per la prima volta non va a braccio: legge il discorso “che ho iniziato a scrivere un mese fa”, confermando quindi i rumors del suo passo indietro trapelato ai primi di gennaio. Poi entra subito nel merito della ...

Le Dimissioni di Di Maio e i morti per coronavirus : Luigi Di Maio si fa precedere da un po' di indiscrezioni, comprese quelle date due volte. Poi fa finalmente sapere che lascerà l'incarico di leader dei 5 stelle, o almeno della loro articolazione nel potere pubblico (la distinzione sta a significare che esiste un altro mondo a 5 stelle, tutto in

M5s - il passo indietro di Di Maio : l’annuncio delle Dimissioni da capo politico in diretta : Luigi Di Maio è pronto a ufficializzare le sue dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle in occasione della presentazione dei facilitatori regionali pentastellati. L'indiscrezione era emersa nella giornata di ieri e stamattina è arrivata la conferma con la comunicazione da parte dello stesso Di Maio ai ministri e ai viceministri del Movimento.Continua a leggere

M5S - Di Maio annuncia ai ministri le sue Dimissioni da capo politico. Carelli : «Il governo va avanti» : Il ministro degli Esteri questa mattina su Facebook aveva annuncia to: «Parlo alle 17 e dirò cose importanti»

Di Maio - ufficiali le Dimissioni da leader politico M5S : Di Maio , dimissioni da leader M5S Luigi Di Maio ha rassegnato le dimissioni ufficiali da capo politico del M5S: l’annuncio, nell’aria dalla mattina di oggi, mercoledì 22 gennaio, è stato dato dallo stesso ministro degli Esteri poco dopo le 17, durante un evento del Movimento Cinque Stelle al Tempio di Adriano, a Roma. “Oggi si chiude un’era, è giunto il momento di rifondarsi”, ha dichiarato l’ormai ex leader ...

Luigi Di Maio - le Dimissioni del leader del M5S : “Oggi si chiude un’era” : Ormai lo si sa da ore: oggi, a margine della presentazione dei facilitatori regionali del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio sta tenendo il discorso che sembra preludere le sue dimissioni, già annunciate. Di Maio sul M5S: “Mi fido di chi verrà dopo di me“ “Il movimento 5 stelle da sempre è chiamato ad essere la bussola dei cittadini – questo l’incipit dell’odierno discorso di Luigi Di Maio – È giunto il momento per questa splendida ...

BarillariM5S : Le dimissioni di Di Maio non bastano. ABBANDONIAMO IL PD PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI! - Giorgiolaporta : E' fuga dalla nave che affonda dopo le #dimissioni di #DiMaio dal #M5S. Non c'è più il freno alle fuoriuscite. Ora… - repubblica : ??M5s. Di Maio annuncia ai ministri le sue dimissioni. Conte: 'Rispetterò la sua scelta' -