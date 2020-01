Dimissioni Di Maio, Carelli ringrazia il leader politico: “Rilanceremo il M5s” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dimissioni Di Maio, Carelli saluta il leader politico: “Rilanceremo il M5s” È il giorno delle Dimissioni di Luigi Di Maio da leader politico del M5S: l’annuncio ufficiale è atteso per le 18 di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, a margine di un evento al Tempio di Adriano (Roma), ma su Facebook Emilio Carelli, deputato pentastellato, anticipa la decisione del ministro degli Esteri. Manca solo l’ufficialità, ma è ormai evidente che il discorso di oggi di Di Maio riguarderà il suo passo indietro dal ruolo di guida del Movimento Cinque Stelle. E Carelli, nel suo post, ringrazia il leader per il lavoro svolto finora. “Caro Luigi – si legge – continueremo a lavorare insieme! Il tuo gesto ha confermato la grande generosità con cui ti sei dedicato al MoVimento 5 Stelle in questi anni. Sono Dimissioni che costringeranno tutti a responsabilizzarsi, sono ... tpi

repubblica : ??M5s. Di Maio annuncia ai ministri le sue dimissioni. Conte: 'Rispetterò la sua scelta' - BarillariM5S : Le dimissioni di Di Maio non bastano. ABBANDONIAMO IL PD PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI! - agorarai : Di Maio e le possibili dimissioni da capo politico: 'immagine di viltà, lascia in braghe di tela il suo movimento'… -