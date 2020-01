Dimissioni del direttore Lucia Annunziata, il comunicato del Cdr di HuffPost Italia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, 22 gen. - Nella giornata di ieri, martedì 21 gennaio, il direttore di HuffPost Italia Lucia Annunziata ha comunicato le sue Dimissioni alla redazione. Una decisione in linea con la formula “nuovo editore, nuovo direttore”. Dopo 8 anni consegna una testata con i conti in ordine e che negli ultimi anni ha portato circa 1 milione di euro l’anno al Gruppo Gedi. Oggi HuffPost Italia è al 14esimo posto nella classifica dei giornali online più letti in Italia (Audiweb) ed è in crescita costante. Nell’ultimo trimestre 2019 il traffico sul sito è risultato essere superiore del 25% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il 90% del traffico totale arriva da mobile. Tra le fonti di traffico il 50% è da social network. HuffPost Italia, inoltre, è sul podio dei giornali online più consultati dai parlamentari per il ... huffingtonpost

