Dieselgate, Volkswagen condannata a pagare una multa di 135 milioni di euro al Canada (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Volkswagen è stata condannata a pagare una multa di 196,5 milioni di dollari canadesi, pari a circa 135 milioni di euro, per lo scandalo Dieselgate. La sentenza è arrivata da un tribunale di Toronto, dopo che la casa tedesca aveva ammesso di aver violato 60 norme canadesi sull’ambiente. Lo scorso dicembre, la Volkswagen era stata accusata di aver importato 128 mila veicoli in Canada. Auto che non rispettavano i limiti sulle emissioni stabiliti dalle legge del Paese, così come già riscontrato nelle indagini che hanno travolto l’azienda negli Stati Uniti. L'articolo Dieselgate, Volkswagen condannata a pagare una multa di 135 milioni di euro al Canada proviene da Open. open.online

