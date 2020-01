Di Marzio (Sky): Politano al Napoli per 25 milioni, Llorente all’Inter (Di giovedì 23 gennaio 2020) A questo punto pare fatta. Gianluca Di Marzio a Sky – Speciale Calciomercato – annuncia che è praticamente fatto l’affare Inter e Napoli per il trasferimento di Matteo Politano. La formula è quella del prestito di 18 mesi più obbligo di riscatto a 25 milioni. All’Inter andrà Llorente che lascia Napoli dopo pochi mesi. Raggiungerà i nerazzurri di Conte con la formula del prestito secco. Non c’è ancora l’ufficialità ma le parti sono molto vicine, anche il Napoli col giocatore dell’Inter che già due anni fa fu vicino all’allora squadra di Sarri. L'articolo Di Marzio (Sky): Politano al Napoli per 25 milioni, Llorente all’Inter ilNapolista. ilnapolista

