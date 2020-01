Di Maio verso le dimissioni da capo politico del M5s (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Luigi Di Maio verso le dimissioni da leader del Movimento 5 Stelle. In base ai recenti rumors, infatti, il leader grillino sarebbe pronto a fare questo importante annuncio alle ore 17 di mercoledì 22 gennaio, dopo la riunione con i ministri e i viceministri pentastellati in programma in mattinata. M5s, in arrivo le dimissioni di Di Maio Dopo le varie richieste dei dissidenti del Movimento 5 Stelle, Di Maio sembrerebbe deciso a rassegnare le proprie dimissioni. Il capo politico e ministro degli Esteri, infatti, ha convocato alle 10 i ministri e i viceministri per una riunione. In realtà, è bene ricordare che Di Maio è solito vedere la squadra di governo del partito per poter fare il punto della situazione e programmare come proseguire il lavoro. L’incontro convocato per mercoledì, però, potrebbe aprire ad uno scenario differente, con Di Maio pronto ad annunciare le proprie ... notizie

