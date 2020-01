Di Maio si dimette da capo politico M5S e Atlantia scatta in Borsa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Atlantia scatta in Borsa a Milano in scia alle voci di dimissioni da capo politico del Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. Gli investitori credono più lontana la revoca della concessione di Autostrade per l’Italia con l’indebolimento di uno dei più strenui sostenitori della sanzione dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il titolo della holding della famiglia Benetton avanza del 2,3% a 20,91 euro per poi attestarsi sull′1,8%. huffingtonpost

