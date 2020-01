Di Maio si dimette da capo politico Crimi: non sarà capo delegazione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) "Il M5S è un progetto visionario che non era mai stato realizzato prima e che non ha eguali nel mondo: siamo arrivati al governo, abbiamo indicato un ottimo presidente del Consiglio e due bravissime squadre di ministri e sottosegretari. Nessuno ancora oggi sarebbe pronto a scommettere sul nostro futuro, siamo stati l'incubo degli... Segui su affaritaliani.it affaritaliani

NicolaPorro : #DiMaio si dimette? Alla buonora, ma il sostituto probabilmente sarà peggio. Mihajlovic vota #Salvini, mentre Repub… - Giorgiolaporta : E' fuga dalla nave che affonda dopo le #dimissioni di #DiMaio dal #M5S. Non c'è più il freno alle fuoriuscite. Ora… - agorarai : 'Di Maio non si dimette da ministro, la poltrona non la lascia. Si dimette da capo politico invece di affrontare le… -