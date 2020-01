Di Maio più che il Movimento si tira indietro per salvare se stesso (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Alla fine, dopo aver affossato per bene quello che fino a poco tempo fa era il primo partito d’Italia in termini di consensi, Luigi Di Maio ha deciso che è arrivato il momento di lasciare. La guida del Movimento l’aveva presa nel settembre del 2017, due anni e mezzo durante i quali la compagine pentastellata è passata dall’incredibile successo delle elezioni del marzo 2018 al drastico crollo successivo, con le europee e le varie tornate elettorali regionali. Oggi è il momento più buio del M5s da quando si è realmente affermato sul palcoscenico italiano. Tra pochi giorni ci saranno le elezioni in Emilia-Romagna, poi quelle in Calabria. Regioni dove due anni fa il Movimento faceva incetta di voti e dove ora avrebbe voluto ritirarsi dalla corsa elettorale, se i votanti sulla piattaforma Rousseau non avessero espresso parere contrario – andando contro la volontà dello stesso Di Maio, ... wired

matteosalvinimi : #Salvini: Con il voto in Emilia-Romagna e in Calabria: Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti prenderanno atto che non… - matteosalvinimi : #Salvini: Se l’Italia mentre gli altri intervengono rimane a discutere di legge elettorale e prescrizione... Conte… - fattoquotidiano : UN CAMBIAMENTO EPOCALE Giovedì la modifica allo Statuto che va incontro alle richieste dei “dissidenti”: così il ca… -