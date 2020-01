Di Maio oggi si dimette da capo politico del Movimento Cinque Stelle (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Luigi Di Maio nella mattinata di mercoledì 22 gennaio presenterà le proprie dimissioni da capo politico del Movimento Cinque Stelle. La voce ha iniziato a circolare con insistenza dal pomeriggio di ieri nei palazzi del governo. La decisione dovrebbe essere annunciata in un vertice con lo stato maggiore pentastellato convocato alle ore 10 di oggi a Palazzo Chigi. Alla base della decisione di Di Maio ci sarebbero la crisi di consenso nel Movimento, i continui attacchi sulla debolezza della sua leadership ricevuti dai dissidenti negli ultimi mesi, ma anche la probabile debacle alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria di domenica 26 gennaio. “Resto alla Farnesina, ma è il momento di un passo indietro dal partito. Sono stanco, esausto, deluso, incazzato”, avrebbe detto Di Maio ai suoi. I retroscena giornalistici raccontano di un Beppe Grillo che avrebbe ammesso che ... tpi

