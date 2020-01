Di Maio lascia, lungo applauso della platea M5S: "Oggi si chiude un'era" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Oggi è una giornata importante per il M5s, una di quelle che ricorderemo grande lucidità; è una di quelle giornate che passerà alla storia del nostro Movimento. Un motivo sono le parole importanti che Di Maio ha annunciato Oggi e che dirà tra poco, non so se saranno passo a lato o un passo indietro. Grazie dal profondo del cuore a Di Maio per quello che ha fatto”. Così Emilio Carelli, deputato M5S e facilitatore della comunicazione, durante l’evento di presentazione dei facilitatori regionali a Roma.I ringraziamenti a Di Maio hanno innescato un lungo applauso per il leader uscente del Movimento 5 Stelle da parte della platea grillina al Tempio di Adriano. “Luigi, Luigi”: lo hanno scandito i parlamentari e militanti del Movimento 5 stelle accogliendo Luigi Di Maio sul palco del Tempio di ... huffingtonpost

