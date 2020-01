Di Maio lascia la leadership del M5S

Il leader del M5S Luigi Diha annunciato le sue dimissioni da capo politico del Movimento.Si apprende in ambienti pentastellati.Da ieri si rincorrevano voci di un suo "passo indietro". Diha anticipato la sua decisione in una riunione a Palazzo Chigi dei ministri 5S. L'annuncio ufficiale nel pomeriggio.Su Facebook:"Alle 17 mi collegherò in diretta perchè ho delle cose importanti di cui parlarvi.Vi aspetto". Cresce l'ipotesi di affidare la reggenza del M5S a Vito Crimi, in vista degli Stati Generali previsti a metà marzo.(Di mercoledì 22 gennaio 2020)