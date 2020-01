Di Maio lascia la guida del Movimento Cinque Stelle. “Oggi si chiude un’era. E’ giunto il momento di rifondarsi. Mi fido di chi verrà dopo di me” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, è intervenuto al Tempio di Traiano, a Roma, annunciando la scelta di lasciare la guida politica del Movimento. “Oggi si chiude un’era – ha detto Di Maio nel corso del suo intervento – e proprio per questo sto leggendo questo discorso, per la sua importanza, ho iniziato a scriverlo un mese fa. Per stare al Governo serve essere presenti sul territorio in maniera organizzata: ci ho lavorato un anno e ho portato a termine il mio compito”. “Tutto quello che facciamo si basa sulla fiducia -ha detto ancora il leader pentastellato -, ci fidiamo delle persone. La storia ci dice che alcuni ci hanno tradito, ma per uno che ci ha tradito almeno dieci ci hanno confermato la loro fiducia, e hanno firmato leggi che hanno cambiato la vita degli italiani. Qualsiasi cosa accadrà mi fido di voi e di chi verrà dopo di ... lanotiziagiornale

