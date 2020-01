Di Maio lascia la guida del Movimento. Alle 17 il leader M5S parlerà in diretta Facebook. Alle 18 sarà al Tempio di Adriano. Crimi verso la reggenza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si è concluso il vertice del Movimento 5 Stelle, convocato a Palazzo Chigi dal capo politico Luigi Di Maio, con i ministri del Movimento. Al termini, dalla sua pagina Facebook, Di Maio ha annunciato che parlerà nel pomeriggio. “Oggi pomeriggio Alle 17 – ha scritto il ministro degli Esteri – sarò a Roma insieme a tutti i facilitatori regionali. Mi collegherò in diretta perché ho delle cose importanti di cui parlarvi… Vi aspetto. A più tardi. Forza!”. Secondo più fonti citate dAlle agenzie, proprio nel corso dell’evento al Tempio di Adriano, il leader del M5S annuncerà la decisione di lasciare la guida del Movimento. La reggenza, fino agli Stati Generali del Movimento a marzo, dovrebbe essere affidata al senatore Vito Crimi. L'articolo Di Maio lascia la guida del Movimento. Alle 17 il leader M5S parlerà in diretta Facebook. Alle 18 sarà al Tempio di ... lanotiziagiornale

