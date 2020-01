Di Maio lascia la guida del M5s, timone a Crimi fino a marzo. Centrodestra, governo finito (Di giovedì 23 gennaio 2020) Luigi Di Maio lascia la guida del Movimento 5 stelle. Non senza togliersi qualche sassolino dalle scarpe ("basta con le pugnalate alle spalle dalle retrovie") e assicurando che non abbandonera' mai i 5 stelle, perche' sono la sua famiglia. Le sue dimissioni non hanno nulla a che fare con il governo, scandisce, che anzi deve andare avanti. Di tutt'altro avviso Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che subito attaccano: l'esecutivo "e' finito". Gli alleati di governo, pero', la pensano esattamente come Di Maio: le sue dimissioni da leader del M5s non avranno "alcuna ripercussione sul governo", assicura il segretario dem Nicola Zingaretti, che di dice "dispiaciuto". Sulla stessa linea Italia viva. Non ha alcun dubbio il premier: "La decisione di Di Maio rappresenta una tappa di un processo di riorganizzazione interna al Movimento 5 stelle ormai in corso da tempo e che, sono persuaso, non avra' ... ilfogliettone

agorarai : Di Maio e le possibili dimissioni da capo politico: 'immagine di viltà, lascia in braghe di tela il suo movimento'… - SkyTG24 : ?? #DiMaio lascia la leadership del M5s ??? Si è chiusa un'era, ho portato a termine il mio compito' ?? La cronaca de… - sole24ore : #DiMaio lascia la guida del #M5S: 'Ricordiamoci che i peggiori nemici sono al nostro interno'. Segui la diretta -