Dervio, mamma accompagna il figlio dal pusher: fermati dopo l’acquisto di cocaina ed eroina (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una madre sorpresa mentre accompagnava in auto il figlio a comprare cocaina ed eroina. È successo a Dervio, in provincia di Lecco. La donna di 60 anni e il trentenne sono stati fermati dagli agenti della polizia locale dell'Alto Lario poco dopo l'acquisto e trovati in possesso di 7 grammi di stupefacente. La signora ha provato a giustificarsi affermando di aver solo portato il figlio a incontrare alcuni amici. fanpage

