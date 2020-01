Denunciò molestie e irregolarità nell'organizzazione dei Grammy Awards: la Ceo Deborah Dugan viene sospesa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Denunciò molestie e irregolarità nell’organizzazione dei Grammy Awards, ora la Ceo viene sospesa. Deborah Dugan, amministratore delegato della società che organizza i Grammy Awards, ha presentato una denuncia contro la società, che accusa di averla sospesa per rappresaglia dopo che lei aveva espresso preoccupazioni circa molestie sessuali, irregolarità nei voti e appropriazioni indebite all’interno dell’ente. Ben 44 pagine di memorie presentate alla Commissione Pari Opportunità di Los Angeles a pochi giorni dall’assegnazione dei premi, domenica prossima. A riportarlo è la CNN.Il CEO della Recording Academy, che riunisce professionisti dell’industria musicale, afferma, in particolare, di essere stata vittima di molestie sessuali da parte di Joel Katz, uno degli avvocati dell’organizzazione, come ... huffingtonpost

