Demme ridisegna la mediana del Napoli: 20 palloni recuperati e 13.1 km percorsi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Demme, in una notte magica e anche un pizzico fortunata, s’è preso, in un colpo solo, Napoli, il Napoli, la tifoseria azzurra e la regia della mediana di Gattuso. Con una prestazione ordinata, intelligente, a tratti normale, ma al tempo stesso sontuosa ed efficace. Una gara fatta di corsa, intelligenza tattica e tanto, tantissimo cuore, quello che serve per uscire da una situazione complicata. fanpage

