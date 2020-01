De Biasi vicino a diventare il nuovo ct dell’Iran (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gianni De Biasi è vicinissimo alla sua seconda esperienza alla guida di una Nazionale: pronto a diventare il ct dell’Iran Dopo la sfortunata e infelice esperienza di Andrea Stramaccioni, un altro italiano è pronto a sbarcare in Iran. Si tratta di Gianni De Biasi che è vicinissimo a diventare il ct dell’Iran. Come riporta Gianluca Di Marzio l’ex ct dell’Albania ha ricevuto una proposta di accordo per 30 mesi, proprio pensando ai Mondiali per i quali la nazionale iraniana concorre. Entro 48 ore si potrebbe chiudere la trattativa. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

