Dalla giustizia ad Autostrade, tutti i diktat di Renzi. Sono mesi che l’ex premier attacca gli alleati. Presentati 150 emendamenti al Milleproroghe (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non ne ha mai fatto mistero Matteo Renzi, la sua Italia Viva non andrà mai “a rimorchio dei grillini, non sarà mai la sesta stella di Beppe e non si iscriverà a Rousseau”, ha tenuto a precisare nei giorni scorsi il senatore toscano. Anche se non risulta che qualcuno gli abbia mai chiesto di iscriversi alla piattaforma. Il punto è un altro, ed è tutto politico: che senso ha attaccare ogni giorno gli alleati di governo? l’ex premier ne ha per tutti: per il Pd, accusato di essere appiattito sulle posizioni “populiste e giustizialiste” del Movimento, per Conte – che non considera un punto di riferimento per i progressisti e con il quale governa perché la situazione è “emergenziale” (anche se nega di voler far saltare il banco) – ma è ai 5Stelle che riserva le stoccate più dure. Sulla riforma della prescrizione la sua posizione è sempre stata chiara: fatica a trovare “qualcosa di ... lanotiziagiornale

