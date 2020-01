Dal 30 giugno in caso di emergenza il Mose potrà entrare in funzione. Ma Zaia chiede altri 150 milioni al Governo per salvaguardia della Laguna di Venezia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Un incontro veramente proficuo. Come da impegni presi da parte dei commissari nella precedente riunione, è stato presentato il cronoprogramma che conferma l’operatività del Mose in caso di emergenza entro il 30 giugno prossimo. Per parlare del Mose come di un’opera a regime sarà necessario attendere il 2021 ma è un risultato importante sapere che per l’estate di quest’anno sarà operativo a fronte delle più urgenti necessità”. E’ quanto ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Veneto, Roberto Marcato, che oggi, su delega del governatore Luca Zaia, ha partecipato, in prefettura a Venezia, alla cabina di coordinamento sullo stato di realizzazione del Mose e delle altre opere per la salvaguardia della laguna. “A nome della Regione – ha aggiunto Marcato – ho ribadito la richiesta di 150 milioni di euro, già ... lanotiziagiornale

vaticannews_it : #21gennaio Nell’odierna festa di Sant'Agnese vengono benedetti gli agnelli, la cui lana sarà lavorata per confezion… - LuigiBrugnaro : In @infprefve per il secondo incontro della Cabina di Regia Informativa sul #Mose. Ci hanno confermato che dal 30 g… - SkyTG24 : Venezia, il Mose in funzione dal 30 giugno con maree di 140 cm -