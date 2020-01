Daimler - Nuovo allarme sugli utili e spese in aumento per le emissioni diesel (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il 2019 rischia di essere uno dei più duri nella storia finanziaria della Daimler. Il gruppo tedesco, proprietario del marchio Mercedes-Benz, ha infatti lanciato il suo quarto allarme sugli utili annuali (profit warning, in gergo) in poco più di sei mesi e rivelato ulteriori oneri legati alla vicenda-diesel. Il calo dell'utile operativo. Da Stoccarda avevano già avvertito, tra luglio e ottobre, che l'utile operativo del 2019 sarebbe stato "significativamente inferiore alle aspettative" pur senza fornire indicazioni precise sullentità della contrazione: i motivi principali sono stati attribuiti per lo più alla multa per il dieselgate, alle relative spese di aggiornamento dei veicoli, agli airbag difettosi della Takata, al difficile contesto di mercato oppure ai programmi di ristrutturazione. Ora, seppur in via preliminare, sono arrivati dati che confermano ... quattroruote

