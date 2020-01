Dagli incendi alla fine della civiltà umana: perché le affermazioni apocalittiche sul clima sono sbagliate (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I cambiamenti climatici sono una questione di cui si dibatte molto negli ultimi tempi e quello che succede nel mondo troppo spesso viene associato con facilità ad essi. Ed è così che nascono previsioni e affermazioni apocalittiche che poco o nulla hanno di vero. Per esempio, molti credono che gli incendi in Australia creati dai cambiamenti climatici abbiano reso i koala “funzionalmente estinti”, che “miliardi di persone” moriranno e che la “vita sulla Terra” finirà nei prossimi anni a causa del clima. Poi c’è Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che si batte per il clima e che meglio di chiunque altro rappresenta l’allarmismo che permea il tema dei cambiamenti climatici. “Intorno al 2030, saremo in una posizione per scatenare un’irreversibile reazione a catena oltre il controllo umano che porterà alla fine della nostra civiltà così come la conosciamo”, sostiene Greta. ... meteoweb.eu

