Da steward allo stadio a leader del M5S: la storia di Luigi di Maio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nelle prossime ore Luigi Di Maio ufficializzerà l’addio alla leadership del Movimento 5 Stelle. Una decisione che si vociferava da tempo, per via dei dissidi interni allo stesso movimento politico. Oltre l’incertezza per il futuro, resta però la rapida ascesa dell’uomo politico, che in 10 anni è passato dal fare lo steward allo stadio San Paolo alla guida del primo partito italiano. Gli studi e la nascita del Meet Up Contestato, preso in giro per gli scivoloni sui congiuntivi, ma innegabilmente uno dei volti che hanno segnato questo decennio politico italiano. Luigi Di Maio in una sola decade è emerso dagli spalti dello stadio dove faceva lo steward, fino a diventare 2 volte ministro e vice premier. Risultati politicamente incredibili, che affondano le sue radici nel 2007.Il giovane Luigi Di Maio mastica già il politichese: padre ex Msi e An, il figlio diventa Presidente del ... thesocialpost

andr900 : @AndreaBonturi Lavorava come steward allo stadio San Paolo di Napoli e inoltre collaborava con la ditta del padre. La scelta non gli manca. - PolinskiStrikes : Di Maio annuncia le dimissioni da capo del Movimento 5 stelle. Gli è arrivata la proposta di contratto a tempo inde… - Antonio23693935 : @mariotoscana196 Ben detto, gli unici beoti sono coloro che si fanno spennare allo stadio, chi segue tramite Tv a p… -