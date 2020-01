Cristina Plevani, dopo vent’anni rivela: «Marina La Rosa? Guardo le sue foto e…» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il nome di Cristina Plevani è tornato recentemente fra i salotti più importanti della televisione italiana. La vincitrice del primo ‘Grande Fratello Vip’, nelle ultime settimane ha rilasciato non poche dichiarazioni sulla nuova edizione del ‘GF Vip’. Fra le diverse opinioni che oscillano tra l’amaro ed il sarcastico, un evento emotivamente toccante ha colpito la stessa Plevani. Durante una recente puntata di ‘Live-Non è la D’Urso’, la conduttrice Barbara ha mandato in onda un emozionante video clip su Pietro Taricone; amato attore ed ex concorrente del ‘Grande Fratello 1’. Con il compianto Taricone la Plevani aveva avuto un flirt durante la prima edizione del ‘GF’. Nonostante la storia vissuta nella Casa sia stata sentimentalmente molto forte, l’attore riversava anche altrettante attenzioni ad un’altra ... velvetgossip

infoitcultura : 'Live - Non è la D'Urso', la conduttrice ricorda Pietro Taricone: la reazione di Cristina Plevani - zazoomblog : Cristina Plevani si sbilancia su Marina La Rosa: “20 anni di rivalità” - #Cristina #Plevani #sbilancia #Marina - zazoomblog : Cristina Plevani chiarisce il suo punto di vista su Salvo e la frase sessista – VIDEO - #Cristina #Plevani… -